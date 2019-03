Fiorentina, Pioli: "Lafont non ha recuperato, qualche problemino per Edi"

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Lazio, ha fatto il punto sugli infortunati: "Detto di Pjaca, Dabo ha saltato due giorni di allenamento per influenza, mentre Lafont è reduce dalla distorsione alla caviglia di Bergamo e non ha ancora recuperato. Ha avuto qualche problema pure Edimilson, per tutti e tre vedremo domattina".