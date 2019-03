Fiorentina, Pioli: "Lazio tra le più forti del campionato, vogliamo batterla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa del prossimo avversario dei viola in campionato: "Con la Lazio sarà molto importante. Arriva al Franchi un avversario in grande condizione fisica e mentale, che ha tutto per fare bene. Ci vorrà la miglior Fiorentina possibile per cercare di vincere. La vittoria nel derby ha riportato grande entusiasmo, proprio nel momento più difficile dopo l'eliminazione dall'Europa League. I biancocelesti, ripeto, hanno tutto per essere tra le squadre più forti del campionato".