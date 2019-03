© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta di Cagliari in conferenza stampa: "Dobbiamo assolutamente capire perché facciamo certi errori. Futuro? Tutti o quasi tutti avete interpretato che io ho già deciso di andare via: al termine dei miei primi due anni, ovvero al termine del mio ciclo, devo mettere sul piatto tutto ciò che ho fatto. Ho iniziato l'anno sereno e motivato, non mi sono mai trovato cosi bene all’interno del centro sportivo. Non ho mai detto che ho deciso di andare via, ma nemmeno ho detto che voglio rimanere. Non credo che le mie parole adesso abbiano un peso specifico, a nessuno fino a poco fa interessava quello che sarebbe stato il mio futuro. Le difficoltà che hanno avuto i nostri attaccanti oggi? Ci sono state perché non abbiamo costruito tutto ciò su cui abbiamo lavorato”. Lo riporta FirenzeViola.it.