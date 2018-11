Fiorentina, Pioli: "Mancato solo il gol, fatto di tutto per vincere"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida contro il Bologna, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Ci è mancato il gol ma tutto il resto va assolutamente messo in campo nelle prossime partite”.

Come cercare di lavorare per trovare il gol? “Lavoriamo per migliorare le scelte nell’ultimo quarto di campo. Lavoriamo su queste situazioni che ci stanno un po’ penalizzando. A me interessava la risposta dopo la sosta e la squadra ha risposto bene creando tanto. Poi chissà che poi il gol non arrivi nella partita dove non te l’aspetti”.

Sabato c’è la Juventus e la Fiorentina arriva dopo cinque pareggi. “Sono cinque non vittorie ma anche cinque non sconfitte. Stare in partita giocando alla pari significa che la squadra c’è. Affrontiamo una partita importante per noi e per la città”.

Mancano i gol di Simeone.

“Arriveranno. Oggi ha fatto una buona prestazione, arriveranno anche i suoi gol”.