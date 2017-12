Fiorentina, Pioli: "Mercato? Gennaio difficile. Faremo il meglio possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche del mercato di gennaio: "Non è questo il momento e la sede per parlarne. Cercheremo di fare il meglio in una sessione che non sarà facile né per noi né per il resto delle società. Vorrei aggiungere giocatori bravi, intelligenti e tecnici alla mia rosa. Chiesa? Non credo sia condizionato a giocare contro una squadra che lo sta seguendo. Federico è dentro la partita per i compagni e per la maglia. Darà il massimo".