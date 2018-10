Fiorentina, Pioli: "Mesi fa avremmo perso una partita come questa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il pareggio casalingo col Cagliari: "Il vento era veramente difficile da superare nel primo tempo, ma ho visto una squadra comunque compatta e ordinata. Abbiamo fatto di tutto per vincere. Il rimpianto è aver preso gol in una situazione in cui eravamo piazzati bene, ma si vede che non era la giornata più fortunata".

Sulle occasioni da rete: "Abbiamo avuto diverse occasioni, ma non è stata una partita facile per i nostri attaccanti. I difensori del Cagliari sono stati molto ordinati. Piuttosto saremmo dovuti stare più attenti noi in difesa, anche se abbiamo concesso poco agli avversari".

Sulla miglior Fiorentina della gara: "Quella vista nei primi 20 minuti del secondo tempo. È chiaro che, come siamo stati penalizzati dal vento nel primo tempo, poi questo ci ha avvantaggiato nella ripresa. La squadra ha giocato con voglia di vincere fino alla fine, bisogna però capire che in partite così complicate, se vai in vantaggio, devi gestire meglio".

Sulla crescita dei viola: "Mi dispiace che gli ultimi due risultati non siano stati così positivi, ma io vedo una squadra in campo con equilibrio, qualità e personalità. Stiamo crescendo, sono convinto che una partita con tutte queste difficoltà qualche mese fa l'avremmo persa. Sarà un percorso lungo e ci saranno tante tappe difficile, ma dobbiamo continuare così".

Su Veretout: "Si sta confermando il giocatore che conosciamo. Ha tutto: dinamismo, carattere, forza fisica, uno contro uno e intelligenza tattica. Lo reputo un centrocampista importantissimo, anche lui può crescere ancora nella lettura del gioco".

Su Astori: "Ci ha fatto piacere rivedere i fratelli di Davide oggi. Fiorentina-Cagliari è ovviamente una partita particolare, ma Davide è con noi ogni giorno".