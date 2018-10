Fiorentina, Pioli: "Mirallas non convocato. Pjaca sia più sbarazzino"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche di Mirallas e Pjaca: "Kevin non sarà convocato, Marko sta bene e mi ha dimostrato una buona condizione. Pjaca deve trovare più entusiasmo. Vorrei vederlo più sbarazzino. Lo vedo come se fosse un po' bloccato e che voglia dimostrare troppo. Deve scendere in campo tranquillo, libero e senza pressioni".