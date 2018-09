Fiorentina, Pioli mischia le carte

Fonte: Tommaso Loreto per firenzeviola.it

Dovrà per forza mischiare le carte Stefano Pioli, tanto più nell'ottica della terza sfida ravvicinata in arrivo sabato con la Spal. Resta da capire semmai come vorrà cambiare squadra e interpreti il tecnico viola, che tutto sommato ha una certa abbondanza più o meno in ogni reparto. Di certo, nonostante il rientro in gruppo, ci sarebbe da stupirsi eccome se Lafont alla fine scendesse in campo visto che lo stesso Pioli in conferenza stampa ha preannunciato la conferma di Dragowski.

Per quanto riguarda la difesa, invece, è lecito pensare a qualche cambiamento soltanto sabato, magari sulle corsie esterne, per il momento il quartetto composto da Milenkovic e Biraghi esterni con Hugo-Pezzella centrali non sembra in discussione. Diverso il discorso in mezzo al campo, con Veretout che proseguirà nello studio del suo nuovo ruolo centrale e con Edimilson che potrebbe relegare in panchina Gerson per affiancare Benassi. Davanti, poi, il momento di Pjaca pare finalmente arrivato, e toccherà al croato completare il tridente con Chiesa e Simeone.

Nella Sampdoria reduce dalla cinquina rifilata al Frosinone Giampaolo potrebbe cambiare poco, fermo restando che Praet è tornato in gruppo ma difficilmente partirà dall'inizio e che Caprari sarà out esattamente come l'ex Saponara. A ridosso delle punte Quaglierella e Drefrel spazio perciò a Gaston Ramirez con Barreto, Ekdal e Linetty a formare il centrocampo. Dietro, a protezione di Audero, coppia di centrali composta da Andersen e Colley con Bereszynski e Murru rispettivamente a destra e sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Andersen, Murru, Barreto, Ekdal, Linetty, Ramirez, Quagliarella, Defrel

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson, Pjaca, Simeone, Chiesa