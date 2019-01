Fiorentina, Pioli: "Muriel ok con Simeone. Pjaca può darci una mano"

Fonte: Dimitri Conti per Firenzeviola.it

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha preso la parola in conferenza stampa dalle camere del Radisson Resort di Mellieha, residenza maltese del ritiro viola. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Firenzeviola.it:

Su Muriel: "L’ho trovato positivo ed entusiasta, è stato accolto bene. Fisicamente sta abbastanza bene, anche se viene da un momento di pausa. Mi sembra che stia bene. Domani sarà importante per lui e anche per gli altri. Sono contento che sia felice e che sia con noi. Prima o seconda punta per me non fa tanta differenza. Lui può stare sia con Simeone che da solo".

Sul gruppo: "Il gruppo sta bene e sa che deve fare un girone di ritorno importante. Bene che si allenino così".

Su Pjaca: "Non so di nessun incontro e non mi riguarda. Tatticamente non ha avuto difficoltà, si allena bene e credo ci possa dare una mano".