Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su Simeone e Muriel: "Simeone ha fatto ottime prestazioni anche in precedenza. Tutta la squadra dà il meglio di sé quando si aprono gli spazi. Per lo sviluppo delle nostre partite e le nostre qualità, se riusciamo ad andare in vantaggio lasciando così spazi tra gli avversari, abbiamo tanta gente che può sfruttare questo elemento. Muriel ha cominciato forte. In settimana l'ho visto bene, anche se nelle prossime tre partite io dovrò gestire gli sforzi di tutti".