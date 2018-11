Fiorentina, Pioli: "Niente 2-0? È il salto che ancora ci manca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Stefano Pioli in sala stampa al termine del match pareggiato contro la Roma: “Due punti persi? È un buon punto, figlio di una buona prestazione. È chiaro che se tieni aperto il risultato contro avversari corti come quella di stasera il rischio è quello di perdere. Ultimamente ci siamo fatti riprendere per cui dobbiamo cercare di raddoppiare. Ho poco però da rimproverare ai miei giocatori, abbiamo sofferto ma abbiamo concesso il giusto a una squadra molto forte. La squadra era delusa per il pareggio per cui questo è un segno positivo. Gerson esterno alto e Chiesa punta? Avevo bisogno di coprire bene quella zona di campo dopo la sostituzione, Simeone era stanco perché aveva preso una botta ed ho messo Federico. L’errore del 2-0? Non l’ho rivista… quella situazione lì è il salto famoso che siamo chiamati a fare: abbiamo fatto un’ottima prestazione. Gli attaccanti che non segnano? Simeone ha fatto una prestazione positiva, ha recuperato palloni e si è guadagnato un calcio di rigore. Io voglio che si vinca le partite, poi che faccia gol Veretout o un altro va bene lo stesso. Pjaca? Ha fatto bene, è stato solo sfortunato in occasione del gol della Roma. Abbiamo buone qualità e sono sicuro che faremo bene. La squadra ha dato una bella risposta se pensiamo alla prestazione di Torino: fino ad oggi abbiamo perso solo con le grandi squadre e comunque solo di misura, la squadra pur giovanissima ha dato prova di grande tenacia e crescita. Certo, vogliamo fare meglio e di più. Batistuta? Non è passato a trovarci, peccato perché lo avrei salutato volentieri", riporta Firenzeviola.it.