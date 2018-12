Fiorentina, Pioli: "Non dobbiamo perdere gare del genere"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Stefano Pioli in sala stampa al termine della partita di oggi contro il Parma: “Non è stata la giornata migliore dell’arbitro. Forse non avremmo mai pareggiato mai, nemmeno se ci fossero stari 8-9’ di recupero. Ma almeno 8 o 9 minuti nel finale di recupero andavano dati. Abbiamo perso una partita per colpa nostra e mi dispiace, il Parma non ha mai tirato in porta, a parte il gol subito. La squadra in 10 contro 11 ha continuato a lottare. Non dovevamo prendere il gol e questo ci ha penalizzato. C’erano le situazioni e gli spazi per essere pericolosi: grandi occasioni da gol non le abbiamo mai avute, c’è mancata la qualità anche e soprattutto nella scelta delle decisioni. Abbiamo commesso tanti errori, dovevamo gestire meglio certi palloni. È un peccato perché questa era una partita importante. La squadra nervosa? Quando non lo siamo, siamo pochi grintosi… forse è bene esserlo in gare del genere dove la squadra sapeva di poter vincere la partita. La Fiorentina non doveva perdere gare del genere, dobbiamo essere attenti a tutte le situazioni. Il contraccolpo psicologico di questo ko? Non ci deve essere contraccolpo, il calcio è questo: adesso dobbiamo essere determinati e concentrati. Giocheremo contro un avversario difficile come il Genoa che vuole fare punti ma anche noi andremo a Marassi per fare punti: dobbiamo essere fiduciosi. Milenkovic? Spero di recuperarlo, non c'è lesione muscolare: spero di recuperare Mirallas".