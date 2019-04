Fiorentina, Pioli: "Non è stata la nostra giornata, sbagliato partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo sbagliato partita. Non è stata sicuramente la nostra giornata. Purtroppo dopo due buone prestazioni non ci si aspettava una gara così al di sotto delle nostre possibilità”.

Si è rotto qualcosa?

“Fino a un mese fa la squadra ha giocato con spirito. Abbiamo avuto un blackout a Cagliari, poi ci siamo ripresi. Oggi ci è mancato un po’ tutto”.

Mancano i colpi dei singoli?

“Credo che oggi sia la prima partita, forse la seconda, dove non segniamo. Abbiamo avuto su palle inattive o un colpo di testa con Chiesa. Ciò non toglie che la prestazione non sia stata all’altezza della Fiorentina, dobbiamo subito dimostrare che non siamo la squadra di oggi e prepararci alla prossima gara di campionato, che è ancora lungo, e perchè abbiamo ancora la Coppa Italia”.

Il pensiero della Coppa Italia toglie energie in campionato?

“E’ inevitabile che il pensiero ci sia ma oggi sarebbe troppo facile dire che non abbiamo stimoli. Sono più di due mesi che non vinciamo in casa, arrivavamo da due belle prestazioni con Toro e Roma”.

ll suo futuro?

“Adesso credo che sia il momento meno opportuno. Ora conta finire bene la stagione e dimostrare che soprattutto non siamo quelli di oggi”.