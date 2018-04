Fiorentina, Pioli: "Non esiste la sfortuna, oggi siamo stati spreconi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro la SPAL, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha dichiarato: "E' mancato solo il gol oggi, quando una squadra costruisce 10 palle gol vuol dire che ha fatto bene. La Spal ha subito molto più oggi che nelle ultime 7/8 partite. Non è stata una giornata bella sottoposta - riporta Firenzeviola.it -. Adesso abbiamo altre sei partite, la prossime delle quali è molto importante. La Lazio? Quando l’abbiamo affrontata c’è sembrata molto più forte di Roma e Juventus. Noi siamo però cresciuti tanto e possiamo giocarcela. Noi sfortunati o spreconi? Non esiste la sfortuna, oggi siamo stati spreconi: quando manca la precisione le cose vanno così. A Roma siamo stati bravi, non fortunati, a fare due gol su tre tiri".