Fiorentina, Pioli: "Non guardiamo la classifica. Troppi pareggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli dopo l’1-1 contro la Lazio: “Sette punti di distacco dall’Europa League sono tanti, ma mancano ancora 11 partite. Non abbiamo guardato la classifica nemmeno nei momenti migliori e non dobbiamo farlo adesso. Non siamo al 100% dal punto di vista fisico e tecnico, ma abbiamo ottenuto comunque un buon risultato. Avremo le nostre occasioni e dobbiamo cercare di sfruttarle. Siamo stati troppo lenti senza palla, troppo imprecisi a livello tecnico. Dovevamo muoverci di più. È chiaro che è una squadra difficilissima da affrontare, merito ai miei giocatori che nel secondo tempo abbiamo impedito alla Lazio le ripartenze. Rammarico per non aver preso Muriel prima? È una domanda che non dovete fare a me Abbiamo messo in campo delle buone prestazioni, abbiamo fatto qualche pareggio di troppo e quei punti adesso ci mancano. Alberto Bucci? L’ho conosciuto quando allenavo a Bologna. È stata una persona per me importante, di spessore, parlare con lui di sport e di dinamiche di squadra mi ha arricchito. Lo ricordo con grande piacere, condoglianze ai familiari”.