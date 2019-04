© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, nonostante il comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina sulle valutazioni in corso nelle prossime 48 ore, il posto del tecnico Stefano Pioli non sarebbe immediatamente a rischio. Nonostante a fine stagione il divorzio appaia sicuro, l'allenatore non dovrebbe infatti essere subito esonerato. Più probabile invece che la squadra gigliata vada in ritiro.