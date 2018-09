Fiorentina, Pioli: "Oggi padroni del campo. Ora prepariamo l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore viola Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta 3-0 dalla sua Fiorentina contro la SPAL: "Credo che abbiamo le qualità per giocare un calcio propositivo e veloce. Siamo stati bravi ad alternare, abbiamo avuto personalità e attenzione: giocare in casa con questo pubblico ci aiuta. Attacco? Io non dimentico quanto di buono ha fatto Eysseric. Non è il numero di attaccanti a contare, ma la disponibilità di ognuno. Napoli? Anche se abbiamo disputato un buon primo tempo e meno il secondo, abbiamo tecnica e personalità. Siamo una squadra giovane che può fare la propria partita in qualsiasi campo. Il pareggio di Genova è giusto per come si è sviluppata la partita: ma è quella la squadra che voglio, sia con le big che con le avversarie meno blasonate. Oggi siamo stati padroni del campo, abbiamo dei valori e li mettiamo in campo. Mirallas? Non era contento, era arrabbiato perché pensava di poter giocare dall'inizio ma mi è piaciuta molto la sua reazione. Devo fare delle scelte e a volte tocca penalizzare qualcuno: benissimo questo atteggiamento, questa voglia. E' così che si gioca e che si reagisce a un'esclusione inaspettata. Pjaca? Sa stare in campo e ha talento ma deve ritrovare il ritmo, allenarsi è un conto ma giocare è un altro. Deve solo trovare convinzione e maggiore entusiasmo perché non è apertissimo, ma le qualità ci sono tutte. Fratello Chiesa? Non so se sia più forte di Federico, si parla già tanto del paragone col papà... (ride, ndr). Inter? E' una grandissima squadra e ci dobbiamo preparare bene per cercare di metterla in difficoltà".