Fiorentina, Pioli: "Orgoglioso dei nostri tifosi"

Fonte: Italpress

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“I complimenti per la reazione dimostrata sul campo la scorsa stagione alla scomparsa di Davide Astori “anno fatti soprattutto ai miei ragazzi che hanno perso un compagno molto importante ed hanno saputo reagire con grande forza”. Lo ha detto il tecnico viola Stefano Pioli parlando con i giornalisti a margine della sua partecipazione quale testimonial della corsa benefica ‘Corri la vita’ in corso di svolgimento a Firenze. “Il desiderio piu’ grande che avevo è che ci fosse calore ed entusiasmo di tutta la città intorno alla squadra. Vedere fiorentini sono pronti a dare tutto per la loro passione e per il bene degli altri è molto importante e che mi inorgoglisce molto. Sicuramente le tante persone che oggi verranno allo stadio ci aiuteranno. Quando possiamo partecipare a queste bellissime manifestazioni non ci tiriamo mai indietro"