© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il successo contro il Chievo: “Alla fine si può dire tutto di questa partita, sicuramente che non è stata noiosa. Per noi era importante vincere perchè sentivamo la necessità di stare attaccati alle squadre che ora correranno. Abbiamo l’obiettivo di far più punti del girone di andata. Purtroppo sono due gare che lavoriamo in inferiorità numerica”.

Buon Chievo.

“Anche il Chievo aveva un solo obiettivo, ovvero la vittoria. Quando si sono trovati in superiorità numerica hanno attaccato con tanti giocatori e noi gli abbiamo fatto male negli spazi”.