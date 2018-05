Fiorentina, Pioli: "Peccato per la sconfitta, noi poco precisi"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta interna contro il Cagliari: "E' un vero peccato perchè purtropo non siamo riusciti a mettere in campo la prestazione che avevamo preparato. Siamo stati una squadra poco precisa e nelle difficoltà non siamo riusciti a mantenere i giusti equilibri. Abbiamo giocato con tanta generosità ma poca precisione".

Europa sfuma?

"Il campionato sta dicendo che tutte le squadre stanno giocando con serietà. Certo, non giocare allo stesso orario è strano".

Il rosso a Veretout?

"Purtroppo ha avuto un eccesso di nervosismo. Sono ragazzi che hanno dato tutto per mantenere uno certo impegno e vederlo sfumare così non è bello. Non fa parte dei nostri atteggiamenti ma può capitare".