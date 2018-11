Fiorentina, Pioli: "Pjaca va aspettato. Simeone sta crescendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di Marko Pjaca e Giovanni Simeone: "Pjaca tornerà presto, va aspettato. In settimana l'ho visto molto bene e sta tornando a buoni livelli dal punto di vista fisico. Vuole sbloccarsi e fare meglio, e anche noi lo vogliamo. Ci aspettiamo tanto da lui e tanto lui aspetta da se stesso. Simeone? Tutti i miei giocatori hanno bisogno di parlare con l'allenatore e tutti devono essere motivati e stimolati. Giovanni è uno di questi, gli manca il gol ma le prestazioni ci sono, contro la Roma ho rivisto il giocatore che voglio vedere. Ha avuto due ottime occasioni che non è riuscito a sfruttarle. Deve pensare comunque a quello che può dare per la squadra. I momenti delicati capitano a tutti, tornerà presto a segnare".