Fiorentina, Pioli presente a Parma per seguire la Primavera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Parma nasce la Fiorentina del futuro. Come rivela FirenzeViola.it infatti il nuovo tecnico della squadra che sostituirà Paulo Sousa, Stefano Pioli è stato visto a Parma, allo Stadio Tardini per seguire la Primavera in compagnia di Emiliano Bigica.