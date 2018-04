Fiorentina, Pioli: "Risultato straordinario, Astori con noi col pensiero"

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina non si ferma più. La Roma è stata sconfitta per 2-0. Reti di Benassi e Simeone per la squadra viola. A Sky Sport, dopo il match dell'Olimpico, parla l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli: "Astori? La sua assenza c'è, si sente, ma lui è con noi con il pensiero. Noi daremo sempre il massimo. Approccio? Sì, è stato quello giusto, sono molto contento. In alcuni frangenti abbiamo avuto di difficoltà, ma con i giocatori di qualità messi in campo siamo riusciti a controbattere. Bruno Peres, alle volte, ci ha messo in difficoltà, Biraghi e Eysseric hanno un po' sofferto, ma contro la Roma è normale. Abbiamo conquistato un risultato straordinario, per noi non era facile, ma l'abbiamo ottenuta".

Percorso - "Con una squadra molto nuova e giovane, abbiamo avuto difficoltà all'inizio, ma la proprietà mi ha messo a disposizione un gruppo fantastico, lavoriamo bene, i giocatori sono soddisfatti e convinti di quello che stanno facendo".