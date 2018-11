Fiorentina, Pioli: "Roma da vertice. Noi poco pericolosi in attacco"

Quella contro la Roma è una sfida dal sapore di derby per il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. I trascorsi con la Lazio non si dimenticano, ma lo stesso manager viola racconta in un'intervista concessa a Il Messaggero di essere stato anche molto vicino alla panchina giallorossa: "Ho avuto un paio di incontri con Sabatini mentre stavo finendo la stagione col Chievo, per altro aveva avvertito la mia società. Con Sabatini trovai subito una sintonia straordinaria. Poi scelse Luis Enrique, ma va bene così".

Pioli poi parla del match in programma sabato al franchi: "La Roma è forte nonostante abbia perso due giocatori determinanti come Nainggolan e Alisson. Però ha trovato altri equilibri, ha personalità e fisicità. E' una squadra da vertice. Il nostro momento? Le prestazioni fisiche sono in linea con quelle di un anno fa. Ci sta mancando solo la pericolosità in attacco".