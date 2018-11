Fiorentina, Pioli: "Roma grande squadra ma non ci faremo mettere sotto"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha presentato così la gara contro la Roma in conferenza stampa. "Sicuramente è la prima big che affrontiamo in casa, è una grande squadra che si è sempre piazzata seconda o terza. La Roma è una grande squadra ma noi, seppur con qualche difficoltà nelle ultime sfide, abbiamo sempre provato a fare un calcio propositivo e domani faremo lo stesso. Siamo sempre stati in partita in queste prime sfide di campionato, l'unico tempo in cui siamo stati messi in difficoltà è stato a Torino. Per il tipo di gioco che abbiamo e per il tipo di attaccanti che abbiamo, senza giocare bene difficile essere efficaci in fase offensiva. L'aspetto tecnico è importante, lo sarò molto domani perché affronteremo una squadra fisica e attrezzata".