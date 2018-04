Fiorentina, Pioli: "Rosso un vantaggio ma c'eravamo anche 11 contro 11"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico viola Stefano Pioli ha così parlato a Premium Sport dopo la vittoria della Fiorentina contro il Napoli: "Rosso di Koulibaly? Gran vantaggio per noi ma la squadra aveva le idee chiare anche in undici contro undici. Dopo siamo stati bravi, non abbiamo mai rinunciato ad aggredire in avanti e questo è un aspetto importante. Partita perfetta? Se non esistono, ci siamo andati vicini. La nostra condizione e voglia sarebbe stata la stessa anche in parità numerica. Nella scorsa settimana abbiamo sbagliato solo contro il Sassuolo, mentre con la Lazio abbiamo pagato il rosso. Siamo stati bravi, la squadra è stata pronta a sfruttare quanto ci hanno concesso gli avversari. Siamo arrivati lunghi, abbiamo rinnovato tanto con giovani e stranieri. Un po' di tempo era necessario per mettere insieme il lavoro. I ragazzi sono stati bravi nei momenti difficili: facile essere convinti quando i risultati arrivano. Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità e nella forza del gruppo. Raggiungere l'Europa sarà difficilissimo ma questa vittoria ci deve dare lo slancio. Decisiva con il Milan? Ad agosto era difficile immaginare questo, anche se davanti sono più forti ed attrezzate di noi. Abbiamo voglia ed entusiasmo, per noi è una vittoria prestigiosa. Andiamo a sfidare una squadra che a Bergamo ha perso ma difficile da battere in casa".