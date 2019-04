© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche della gara di Coppa Italia con l'Atalanta: "È chiaro che ho in testa la gara con l'Atalanta, ma per prepararsi a quella gara dobbiamo sempre mettere in campo la squadra migliore. Una squadra giovane come la nostra ha bisogno di arrivare a quella partita con convinzione e determinazione, questo lo si può fare solo vincendo in campionato. Non c'è nessun giocatore, ad oggi, che ha bisogno di tirare il fiato. Stanno tutti bene, hanno solo bisogno di ritrovare le convinzioni mentali, e questo si può fare solo iniziando a vincere la gara di domani. Se vinceremo la Coppa Italia sarà una stagione storica per la Fiorentina. Sarà difficile domani, il Frosinone si giocherà una delle ultime occasioni per restare in serie A".