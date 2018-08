Fiorentina, Pioli: "Sei squadre più forti di noi, ma solo sulla carta"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona, il tecnico della Fiorentina - Stefano Pioli - ha parlato anche del futuro del club: "I pronostici fatti sulla carta vengono smentiti dal campo. L'importante adesso è ricominciare a giocare. Abbiamo iniziato la scorsa stagione un percorso a medio termine, che deve vedere la Fiorentina tornare a lottare per le posizione di vertice, quindi anche per la Champions. E' stata mantenuta una buona base e sono stati presi giocatori con potenzialità importanti. Noi dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero le ultime, poi vedremo che risultato saremo riusciti ad ottenere. Io so di avere dei buoni giocatori, abbiamo inserito giocatori di qualità che potrebbero sopperire alle mancanze dello scorso anno specialmente nelle partite bloccate. Siamo una squadra in grande crescita, ci sono sulla carta sei squadre più forti di noi, ma solo sulla carta. Atalanta, Fiorentina, Torino e Sampdoria saranno lì a giocarsela punto su punto, magari chi è sopra di noi potrà perdere qualcosa per strada".