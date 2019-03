© foto di Federico Gaetano

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli, sempre più lontano dalla panchina della Fiorentina a partire dal termine della stagione in corso. Come sottolinea il giornale, il sogno del tecnico è quello di allenare una Nazionale ma al momento il tecnico ex Bologna sta raccogliendo consensi in Cina (dove è apprezzato per la sua professionalità, la serietà e la capacità di valorizzare i giovani). Sulle sue tracce ci sono anche club inglesi, francesi e spagnoli, attratti dalle sue qualità e dal calcio che propone (tra questi si sussurra che ci sia anche il Siviglia).