Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha così commentato ai microfoni di Rai Sport l'ampio 7-1 alla Roma con il quale la sua squadra ha guadagnato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia: "Ci voleva qualità, spirito di sacrificio e compattezza contro un avversario come la Roma. La serata è stata quasi perfetta e sono molto soddisfatto: i ragazzi meritano di andare avanti in questa Coppa Italia. Il passaggio del turno è importante ma ci manca la semifinale per arrivare in fondo. Ora ci concentreremo sul campionato".