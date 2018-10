Fiorentina, Pioli: "Si cresce anche attraverso queste gare di carattere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato a Torino, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Stasera non abbiamo messo la qualità, dal punto tecnico non abbiamo fatto benissimo, serviva qualità tecnica per la costruzione e non è arrivato per tutto il primo tempo, quando non c'è questa qualità i ragazzi hanno dimostrato tanto carattere, non hanno mai mollato la presa. Possiamo giocare meglio ma possono capitare queste serate. Abbiamo puntato su movimenti diversi ma non siamo riusciti ad esprimere queste qualità e le difficoltà nel primo tempo sono state tante, poi nel secondo tempo abbiamo avuto le migliori occasioni. Possiamo fare meglio ma è un passaggio di crescita mentale e caratteriale, si cresce anche attraverso queste gare. Con questo spirito e migliorando qualche scelta si possono fare grandi cose".