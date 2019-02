Fiorentina, Pioli: "Si è creato un gruppo unico, che ambiente al Franchi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio arrivato contro il Napoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Siete rimasti sempre sul pezzo? Sì, è quello che volevamo fare, abbiamo sofferto, rischiato, Lafonte è stato bravo ad aiutarci però i miei giocatori hanno messo energia, intensità e voglia di giocarsela contro un avversario forte, poi si è creato un bell'ambiente in casa, abbiamo sperato di vincere, rischiato di perdere ma questo è un risultato positivo. Nonostante le difficoltà è un gruppo forte? Per spirito e attaccamento a quello che facciamo, alla maglia, al senso di appartenenza che abbiamo creato l'anno scorso e a cui Davide Astori aveva contribuito, si è creato qualcosa di particolare, i ragazzi non si arrendono mai e in campo di vede. Gerson aggredisce e pressa? E' il nostro modo di lavorare, anche i ragazzi portati ad avere più qualità, quando non abbiamo la palla sono in grado di lavorare in un certo modo. Classifica? Della Fiorentina ci si più fidare ma non degli avversari, dobbiamo essere sempre al 100%, ogni gara richiede uno sforzo, dobbiamo prepararci al meglio e migliorare la nostra classifica".