Fiorentina, Pioli si gode la crescita di Lafont: il francese ancora decisivo

© foto di Federico De Luca

Gli errori commessi questa sera al Franchi dagli attaccanti del Napoli sono stati molti, ma se la Fiorentina porta a casa un punto grande merito va al suo giovane portiere, Alban Lafont. Il francese classe '99 è stato senza dubbio il migliore in campo dei suoi, con 3-4 interventi da campione vero.

L'ex Tolosa, definitivo da molti come il "Donnarumma di Francia", sta pian piano conquistando i suoi tifosi: la crescita, negli ultimi mesi, è stata costante, e nelle ultime gare il portierino viola ha dimostrato tutto il suo valore. Con il Chievo è stato decisivo neutralizzando il rigore calciato da Pellissier. Con la Roma in Coppa Italia ha evitato il ritorno dei giallorossi prima della goleada viola, mentre questa sera con il Napoli ha detto no a Mertens per due occasioni e soprattutto a neutralizzato il rigore in corsa di Zielinski ad inizio ripresa.

Certo, ancora commette qualche errore di troppo, soprattutto con i piedi, ma vista la sua giovanissima età potrà sicuramente migliorare sotto ogni punto di vista. I margini di crescita sono enormi e non dobbiamo dimenticare che Lafont gioca con i professionisti (prima al Tolosa, oggi in viola) dal 2015, ovvero da quando aveva appena 16 anni.