Fiorentina, Pioli: "Simeone è cresciuto. Pjaca e Mirallas quasi pronti"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina che domani sarà impegnata contro l'Udinese, ha parlato del reparto offensivo gigliato e dei nuovi innesti Pjaca e Mirallas: "Abbiamo puntato molto su Simeone e ora mi aspetto tanto da lui. Ha acquisito consapevolezza, per questo ci abbiamo puntato. Ho tanti giocatori offensivi e non è obbligatorio giocare con una prima punta. Mi piace molto la voglia di lavorare di Pjaca e Mirallas, presto saranno pronti per giocare".