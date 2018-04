Fiorentina, Pioli: "Simeone ha sempre giocato bene. Gol importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di Giovanni Simeone, autore di due reti nelle ultime due gare contro Crotone e Udinese: "Non ha cambiato il modo di interpretare le gare e non lo deve fare. Deve continuare ad aiutare anche in fase difensiva, poi è stato bravo a trovare la zampata decisiva, ma in passato non era mai mancata la prestazione. Lo troveremo ancora più rabbioso e motivato. A Udine ha fatto un gol che è nelle sue caratteristiche, controllando bene, resistendo e tirando. Deve ancora migliorare ma lo farà presto attraverso il lavoro".