© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Muriel? Cercavo un giocatore di qualità che da una palla qualsiasi potesse inventare qualcosa di importante. Abbiamo fatto fatica contro avversari che si chiudono e servono giocatori di talento con giocate di qualità e lui è così. Ha caratteristiche che prima mancavano. Simeone? Ha passato un momento di difficoltà perché non segnava da tempo ma le sue prestazioni non sono mai mancate. Ha reagito bene, è giusto reagire così e lui è molto determinato e volenteroso. Non era contento delle mie decisioni e non lo sarà in futuro quando lo lascerò fuori ma non è mai mancato nel supporto della squadra. Le mie scelte sono dettate molto dalla posizione con cui schiero Chiesa. Molte delle scelte che faccio sono in base alla posizione di Chiesa".