Fiorentina, Pioli: "Soddisfatto di Simeone. L'intesa in avanti non manca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro il Bologna: "I ragazzi hanno fatto tutto per vincere la gara, dall'inizio siamo stati determinati e abbiamo crato molte occasioni. Talvolta ci manca di compiere la scelta giusta al momento giusto. Ma sono sicuro che giocando così, torneremo anche a segnare e a vincere. Dobbiamo insistere su questa strada. Voglio sottolineare il dato di fatto che sono cinque partite che non perdiamo, e anche nelle occasioni dove siamo usciti sconfitti, non abbiamo mai demeritato. I miei attaccanti hanno la piena fiducia dei compagni, hanno sempre segnato e torneranno a farlo presto. Simeone? Sono soddisfatto della sua prestazione, ha sempre segnato e lo farà presto. Vedo un po' di scarsa lucidità, non credo che manchi l'intesa. Se non ci fosse, non riusciremmo a creare così tante occasioni. Gerson? Sono soddisfatto di lui, è stato pericoloso. L'ho tolto solo perché ha giocato una gara dispendiosa. Abbiamo fatto avanti e indietro di continuo e preferivo avere in avanti qualche giocatore più fresco".