Fiorentina, Pioli: "Sognare l'Europa può far bene. Dura tornare a Udine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha commentato il 2-0 sul Crotone dai microfoni di SkySport: "L'Europa League? Noi pensiamo a dare il massimo, gara dopo gara, consapevoli che davanti abbiamo squadre davanti che sono più attrezzate. Viviamo un buon momento, ma adesso pensiamo alla gara di Udine. Oggi è stata una gara difficile, senza molti giocatori a disposizione. La squadra ha lavorato bene contro un avversario difficile. Sul piano mentale e fisico stiamo bene: sognare si può e ci può fare anche bene. La realtà però è quella che conta e questa parla della gara di Udine. La gioia per Chiesa e Simeone? Io voglio bene a questi ragazzi e sono felice quando vengono gratificati sul campo. C'è una vicinanza fra di noi importante, figlia di tutto quello che stiamo vivendo. Quando è difficile tornare a Udine dopo il dramma di Astori? Prepararla a Firenze non sarà difficile, ma non potremo far finta di nulla quando arriveremo a Udine. Dovremo essere forti, i miei ragazzi sono forti e il ricordo di Davide ci accompagnerà sempre. Le emozioni ci saranno e mi auguro che sapremo dimostrare di essere più forti di tutto. Saponara? Riccardo già prima di Udine aveva trovato una condizione che prima non aveva mai avuto. Di conseguenza l'aspetto mentale è cresciuto. Adesso sta dando tutti e ci potrà dare una grande mano nel finale di stagione.