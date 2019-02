© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore viola, ha parlato a Sky Sport dopo il successo in trasferta contro la SPAL: "L'episodio del VAR? C'è sempre una prima volta, è stata una situazione che l'arbitro ha interpretato in maniera giusta. Sono molto soddisfatto perché questo non è un campo facile e vincere certe partite significa aver messo determinazione e spirito. Potevamo vincere la partita soffrendo meno, ma i ragazzi stanno dando tantissimo. E malgrado gli errori ci credono fino alla fine stando bene insieme. Abbiamo dimostrato di essere squadra soprattutto nelle difficoltà".