Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Cesare Prandelli: "Lo stimo molto, abbiamo giocato anche assieme. Mi è dispiaciuto non averlo incontrato qui a Firenze nell'ultimo anno e mezzo, avrei scambiato volentieri due parole con lui. Ha fatto molto bene in viola, mi auguro si possa ripercorrere il suo ciclo, tornando a lottare in Europa. L'idea e la volontà è questa".