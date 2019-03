Fiorentina, Pioli: "Sprecate troppe occasioni. Futuro a fine stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Torino, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai: "Troppe occasioni sbagliate? Sicuramente è stata una nostra pecca oggi, la squadra ha fatto di tutto per vincere, ha creato occasioni ma abbiamo fallito due tre situazioni che ci potevano permettere di raddoppiare e tornare avanti, abbiamo fatto di tutto per vincere purtroppo non ci siamo riusciti. Vlahovic e Montiel? Sono giocatori di qualità, si allenano con noi dall'inizio dell'anno, ci vuole pazienza, calma, non bisogna esagerare nel buttarli dentro tropo presto. Sul futuro? Il mio futuro lo deciderò a fine campionato insieme alla società, non è un problema, la squadra ha delle buone qualità, ma abbiamo pareggiato troppe gare che avremmo potuto vincere e oggi è una di questa, sapevo che ce la saremmo giocata con squadre di qualità, come Torino, Atalanta e Sampdoria, mancano ancora tante partite e dobbiamo recuperare energie per fare più punti possibili, è una squadra giovane alla quale serve entusiasmo, oggi ho avuto le risposte che cercavo, a Cagliari non abbiamo giocato da Fiorentina, oggi lo abbiamo fatto e sono contento".