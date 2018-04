Fiorentina, Pioli: "Squadra maturata. Europa? Avanti gara per gara"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Radio Rai durante 'Radio Anch'io lo Sport': "Astori aveva ragione, ci ha sempre visto lungo su questa squadra. E' stato il primo, o uno dei primi, a credere nel nuovo percorso e cercare di far crescere i compagni con impegno. Cerchiamo di fare il massimo, mancano ancora diverse giornate e dobbiamo rimanere concentrati. Saponara? Fino ad un mese fa non aveva questa condizione fisica. Ha avuto continui infortuni, ora sta bene fisicamente e mentalmente. E' un ragazzo sensibile, ha bisogno di sentirsi bene e di percepire fiducia. Ora sta facendo prestazioni molto valide. Saponara in tempo per la Nazionale? Ha qualità tecniche e tempi di gioco importanti. Sta anche raggiungendo la sua completa maturità, secondo me molto dipende da lui perché in Italia non ce ne sono tanti con le sue qualità. Dipenderà da lui, tutti i giocatori devono partecipare al lavoro di squadra e lui ora lo sta facendo bene. Quest'anno a Firenze? E' un'esperienza nuova, è successa una cosa molto più grande di noi. E' venuto a mancare il nostro giocatore, il nostro capitano e il ragazzo con cui mi confrontavo di più. E' stata una situazione difficile da accettare, ma i miei ragazzi sono stati davvero bravi. Ora gli riconosco uno spirito che fino a prima non riuscivo a capire in pieno. Non possiamo non sentire vicino a noi, in qualsiasi cosa facciamo, il ricordo di Davide. Il momento della squadra? Ha espresso buon calcio anche e soprattutto quando c'era Davide. Non c'è stata continuità ma era normale, ma la Fiorentina ha sempre cercato di fare la partita con la giusta mentalità. Ora siamo più squadra, siamo più maturi, sappiamo soffrire in modo giusto e interpretare i momenti delle gare. Il rapporto con i Della Valle? A me la società è sempre stata vicina e ha sempre fatto sentire fiducia. Nelle ultime settimane ovviamente c'è stata ancor più presenza, ma l'idea è quella di riportare in alto la Fiorentina. Io cambiato questa stagione? Non è cambiato il modo di allenare, ma il modo di ascoltarle i ragazzi e apprezzare le qualità tecniche e morali sicuramente sì. L'Europa League? 7 partite sono tante, ci sono tanti esempi di passaggio da momento positivo a negativo. Questo per dire che guardare la classifica ora è inutile, la prossima settimana avremo 3 partite difficili e complicate. Dovremo arrivare al 20 maggio con la consapevolezza di aver fatto il massimo, poi vedremo. Obiettivo? Si sapeva che c'erano 6 squadre superiori a tutti. Poi un numero di squadre dietro che potevano dire la loro, noi si ripartiva quasi da zero e Atalanta, Sampdoria e Torino erano state costruite con budget superiori. Abbiamo preso bei giocatori, bei prospetti e su questo cercheremo di crescere e costruire. I ragazzi hanno sempre messo tutto sul campo, dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita. L'Inter? Noi un filotto di vittorie le avevamo fatte... l'Inter è una grande squadra e prima o poi tornerà a fare bene. Il VAR? E' uno strumento che può aiutare. Io vedo più serenità e più tranquillità, ovviamente va migliorato ma ho visto buone cose. Le interpretazioni del VAR? E' una situazione nuova per noi, ma soprattutto per gli arbitri. Io però vedo la volontà di andare avanti e di essere sempre più attenti alle situazioni. Un approccio più sereno può aiutare tutti. Futuro alla Fiorentina? Io ho il contratto anche per l'anno prossimo, quindi non ho problemi. Sono tranquillo, anche se tranquilli non si deve mai stare. Chiesa nuovo simbolo viola? Questo non lo posso sapere. Io posso solo dire che Federico ha grandissime capacità, quest'anno è cresciuto tantissimo e ha le qualità per diventare un giocatore importante del calcio italiano. Io mi auguro di allenarlo il più a lungo possibile. Attacco a due punte? E' possibile, lo abbiamo già fatto anche se due attaccanti ovviamente condizionano anche gli altri reparti".