Fiorentina, Pioli su Astori: "Era riferimento per tutti, ha ragione V. Hugo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è tornato a parlare del dramma legato a Davide Astori in occasione della festa per i 30 anni de La Repubblica - Firenze. "Astori e Badelj erano i miei riferimenti. La squadra era cambiato tanto e io mi sono appoggiato molto a loro. Davide era un punto di riferimento non solo per me, ma per tutti. Quello che è successo è stato tremendo, ma mi ha spinto ad apprezzare ancora di più i miei giocatori dal punto di vista umano. Quello che ha detto recentemente Vitor Hugo è la verità: Davide è con noi. I ragazzi dell'anno scorso sono stati molto bravi a far capire questa situazione anche ai nuovi. Siamo sicuramente una squadra che ha un motivo in più per fare bene", le parole del mister viola.