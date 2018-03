Fiorentina, Pioli su Badelj: "Davide sarebbe orgoglioso di lui"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha speso parole d'elogio per Milan Badelj: "Non è una sorpresa il suo comportamento, l'ho sempre ritenuto una persona di spessore. Non a caso lui e Davide erano così vicini. Ha reagito con personalità ed orgoglio, porta al braccio la fascia del suo amico. Davide sarebbe contento di sapere che Badelj porta la sua fascia. Non ho parlato con lui del futuro, non è giusto al momento, ma conoscendo il suo legame con la piazza e la società, secondo me un pensiero sul restare ancora in viola lo sta facendo".