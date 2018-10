Fiorentina, Pioli su Biraghi: "Soddisfazione dopo suo gol alla Polonia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato di Cristiano Biraghi in occasione della festa per i 30 anni de La Repubblica - Firenze. "Ho provato tanta soddisfazione dopo il suo gol alla Polonia. Soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto e per la sua grande voglia di migliorare. Era consapevole dei suoi difetti. Lui è uno di quei calciatori che col lavoro possono migliorare molto il loro rendimento", le parole del mister viola sull'esterno nel giro della Nazionale italiana.