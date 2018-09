© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Federico Chiesa: "Dopo il primo spezzone con l'Italia, dove ha fatto bene, le aspettative erano troppo alte per la seconda gara. Per questo io cerco sempre di essere misurato nei giudizi. Ha grandi mezzi, ma bisogna farlo crescere con i tempi giusti. I giudizi negativi della stampa dopo il Portogallo? Bisogna sempre considerare che la prestazione del singolo è sempre condizionata dalla prestazione generale del resto della squadra. Lo vedo sereno, contento e motivato".