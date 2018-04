Fiorentina, Pioli su Chiesa: "E' migliorato tanto: ora è più maturo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Ogni tanto butta giù la testa e vede poco i compagni ma credo che domenica scorsa abbia servito 3-4 gol che non sono state sfruttate. Ha puntato l'uomo per poi concludere l'azione alla grande. Sta giocando ad alto livello e nelle situazioni dove aveva difficoltà è migliorato tanto. Deve trovare più continuità di lavoro nel corso dei 95 minuti, adesso è attivo per tutta la gara contrariamente al passato. E' sicuramente un giocatore più completo rispetto a qualche mese fa. Le qualità tecniche sono spesso naturali. Un ragazzo nasce con certe qualità poi si lavora per raffinarle. Ci sono altri giocatori che stanno però crossando bene. Federico deve fare la scelta giusta leggendo bene le varie situazioni. Su quello stiamo lavorando e sta lavorando principalmente lui. Penso però che sia già migliorato tanto".