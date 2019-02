Fiorentina, Pioli: "Su Edimilson c'era fallo. Muriel, gol superlativo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha preso la parola in sala stampa al termine della sfida contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente abbiamo giocato un ottimo primo tempo: abbiamo preso il pareggio troppo rapidamente. Abbiamo creato di più e concesso soltanto due tiri in porta, l’Inter è stata brava a concretizzarli. Mi è piaciuto il fatto che non siamo mai usciti dalla partita anche nei momenti di difficoltà. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, è stato un pareggio importante e voluto. Mercoledì? Rimaniamo nella zona molto vicina all’Europa e siamo più vicini all’Atalanta. Con la Dea abbiamo una partita importantissima e vogliamo fare bene: siamo giovani e il pareggio trovato così alla fine ci darà un’ulteriore carica, anche se sappiamo che non ce ne sarebbe stato bisogno. Sappiamo quelle che sono le difficoltà della sfida. I falli di mano? Non sono d’accordo su come vengono fischiati: il fallo deve ostacolare la palla e ampliare il volume. Quelli di stasera c’erano tutti, se il metro usato è questo. Edimilson è stato sbilanciato e per questo ha aperto il braccio. La difesa? Abbiamo concesso il minimo indispensabile nonostante le assenze. Il gol di Muriel? Qualsiasi superlativo va bene: sono tanti anni che sono nel calcio e questo è davvero un gol bellissimo. Teniamo Muriel sotto una campana di vetro". Lo riporta FirenzeViola.it.