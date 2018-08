Fiorentina, Pioli su Eysseric: "Mai stato sul mercato. Può essere decisivo"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona, il tecnico della Fiorentina - Stefano Pioli - ha parlato anche di Valentin Eysseric, uno dei giocatori più chiacchierati del mercato: "Non è mai stato sul mercato per quanto mi riguarda. Lui è uno di qualità, che deve diventare un giocatore determinante perché può farlo, uno che ha la giocata vincente. Lo vedo più continuo, con più ritmo rispetto all'anno scorso. Mi auguro che per lui possa essere una stagione migliore".