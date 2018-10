Fiorentina, Pioli su Pjaca: "Deve e vuole dare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo a Marko Pjaca, che in questo inizio di stagione non ha reso secondo le aspettative: "Sta bene, deve dare di più e vuole dare di più. Sono sicuro che migliorerà nelle prossime gare e diventerà sempre più importante per noi".